Як правильно прати пальто: 3 цікаві лайфхаки

Якщо ви хочете підтримувати чистоту свого пальта, інноваційні та практичні поради можуть мати важливе значення. UAportal розповів, що використовуючи нетрадиційні лайфхаки, ви можете гарантувати, що ваш одяг завжди буде чистим.

Використання оцту для видалення запаху

У процесі прання в цикл полоскання можна додати пів склянки білого оцту, який допоможе усунути неприємні запахи. Кислотність здатна розщеплювати стійкі розчинники та залишати шерсть пахнути свіжістю. Цей метод є особливо ефективним для шерсті, що піддається впливу стійких запахів, таких як сигаретний дим або сильні кухонні випари.

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Використання тенісних м'ячів для розпушування

Щоб зберегти пухнастість пальта, покладіть в сушильну машину кілька чистих тенісних м'ячиків. Коли одяг перевертається в сушарці, вони сприятимуть повторному розпушуванню та розділенню пуху, запобігаючи його злипанню.

Точкове очищення

Для невеликих плям або окремих ділянок, які потребують додаткової уваги під час прання, доцільно вдатися до точкового чищення. Змішавши м'який порошок з теплою водою, а потім обережно почистивши забруднену ділянку щіткою з м'якою щетиною, можна досягти бажаного результату.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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