Як побороти колорадського жука за допомогою чистотілу: дієві методи

Часто можна зустріти думку, що чистотіл є досить небезпечною рослиною. Проте, його особливості можуть бути використані на благо.

Наприклад, ця рослина ефективно бореться з колорадським жуком. При цьому можна уникнути застосування хімічних препаратів, пише Pixelinform.

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Як використовувати чистотіл для захисту від колорадського жука

Метод мульчування з чистотілом

Для тих, хто має достатньо чистотілу неподалік своїх грядок, мульчування може стати ефективним рішенням. Вам просто потрібно зібрати рослини, не подрібнюючи їх, і розподілити по поверхні ґрунту, де росте культура, якій потрібен захист.

Не забудьте замінити чистотіл на новий, як тільки він висохне, адже лише свіже листя має відлякуючий ефект.

Приготування засобу з чистотілом

Також можна приготувати якісний засіб проти колорадського жука на основі чистотілу. Потрібно зібрати відро рослини, не утрамбовуючи її та залити водою. Потім треба поставити відро на плиту та варити отриману суміш протягом п’ятнадцяти хвилин після закипання. Далі процідіть розчин, візьміть дві склянки отриманого концентрату і розведіть їх у відрі води.

Отриману суміш використовуйте для обприскування рослин.

Нагадаємо, раніше було названо рослини, які варто посадити поруч із картоплею, щоб відлякувати колорадського жука.

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