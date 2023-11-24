Як українською правильно сказати 'томный взгляд': відповідь мовознавця

Чимало українців не знають, як правильно перекладати слова з російської мови. Зокрема, проблеми викликають слова "востребованный", "косноязычный", і "томный".

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Відомий вчитель української мови Олександр Авраменко пояснив, якими відповідниками варто користуватися. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"У нашій мові є такі слова, які носії мови несправедливо забувають або взагалі не знають. А на їхньому місці досить часто розкошують російські відповідники. Ось перевірте себе. Як українською сказати: "востребованный", "косноязычный", і "томный"? Якщо не згадали, то цей урок саме для вас", – зазначив він.

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За словами мовознавця, "востребованный" українською можна перекласти двома варіантами. Зокрема, можна сказати, "затребуваний" або "запитаний".

Своєю чергою "косноязычный" українською перекладається як "недорікуватий", "гугнявий" або ж "недомовний". Словосполучення "томный взгляд" українською буде: "млосний погляд".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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