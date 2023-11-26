Як українською правильно перекласти 'льготы': відмовтесь від суржику

Чимало людей не знають, як перекласти російське слово "льготы" українською мовою. Вони вживають суржик "льготи".

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Натомість правильно використовувати український відповідник. Про це повідомляє "Антисуржик".

Українською правильно буде сказати "пільги". Це слово має декілька значень.

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Згідно з академічним тлумачним словником української мови (СУМ), "пільга" – це "повне або часткове звільнення від дотримання встановлених законом загальних правил, виконання яких-небудь обов'язків".

Водночас "пільга" може використовуватися і в переносному значенні. Зокрема – робити або давати пільгу означає великодушно і не дуже суворо ставитися до чиєї-небудь провини.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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