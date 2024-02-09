Як оживити орхідеєю після того як у неї впали бутони: простий лайфхак

Орхідеї – це справжні королеви кімнатних рослин. Їх ніжні квіти чарують і заворожують, але за цією красою стоїть ретельний догляд. Одним з найважливіших факторів успішного вирощування орхідей є правильне підживлення.

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Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor, ви зможете забезпечити своїй орхідеї все необхідне для пишного та красивого цвітіння. Пам'ятайте, уважний догляд, правильне підживлення, а також тепло та любов – ось запорука успішного вирощування орхідей.

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Як же підгодувати орхідею, щоб вона радувала вас пишним цвітінням?

1. Вибір добрива:

Використовуйте лише спеціальні добрива для орхідей.

Звертайте увагу на склад добрива: воно має містити всі необхідні мікроелементи.

Добрива для орхідей бувають у вигляді порошків або розчинів. Вибирайте ту форму, яка вам зручніша.

2. Коли і як часто підживлювати:

Орхідеї потребують підживлення лише в період активного росту, який зазвичай припадає на весну та літо.

Взимку орхідеї знаходяться в стані спокою, тому підживлення їм не потрібне.

Не перегодовуйте орхідею! Надлишок добрив може бути шкідливим для рослини.

Дотримуйтесь рекомендацій виробника добрива та не перевищуйте рекомендовану дозу.

3. Як правильно вносити добриво:

Найкраще вносити добриво під час поливу.

Розчиніть добриво у воді згідно з інструкцією.

Полийте орхідею розчином добрива, як зазвичай.

Не допускайте попадання добрива на листя та квіти орхідеї.

4. Деякі хитрощі:

Для кращого засвоєння добрива можна додати в субстрат трохи активованого вугілля.

Різні види орхідей можуть потребувати різних добрив. Зверніть увагу на особливості вашого виду орхідеї.

Дізнайтеся, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.

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