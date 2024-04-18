Як відлякати шкідників на городі за допомогою чорнобривців

Любите чорнобривці? Ми переконані, що так, адже їхні яскраві квіти не лише прикрашають ділянку, але й допомагають зберегти врожай.

Чорнобривці – це не лише краса, але й користь для городу. Тож не лише милуйтеся красою цих квітів, але й використовуйте їх з користю, пише zaxid.net.

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Ці чудові квіти відлякують багатьох шкідників:

Довгоносика: посадіть чорнобривці поруч з полуницею, і можете не хвилюватися за ягоди!

посадіть чорнобривці поруч з полуницею, і можете не хвилюватися за ягоди! Білявку та совку: захистять вашу капусту від цих шкідників.

Цибулеву муху: посадіть чорнобривці біля цибулі, і вона буде в безпеці.

посадіть чорнобривці біля цибулі, і вона буде в безпеці. Колорадського жука та капустянку: допоможуть захистити картоплю.

допоможуть захистити картоплю. Нематоду, попелицю та дротяника: ці шкідники також не в захваті від чорнобривців.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати розсаду за допомогою саморобного засобу з кропиви.

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