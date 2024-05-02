Як відлякати комарів, без використання хімічних засобів: поради дачників

Коли надворі вже все квітне, з’являється значно більше охочих проводити вечори на відкритому повітрі, занурюючись у спів птахів та шелест листя. Проте нікому не хочеться чути набридливе дзижчання комарів під вухом.

Команда UAportal разом з ProstoWay підготували для вас дієві домашні засоби, які допоможуть відлякати цих крилатих непроханих гостей.

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Комарі не люблять аромату лаванди. Розмістіть свіжий букет цієї квітки на столі, де ввечері проводите час за чашечкою чаю. Лаванду також можна вирощувати у домашніх умовах у горщику або розкласти її гілки на підвіконні.

Запах лимона і гвоздики створюють невидимий "бар’єр" від комарів. Візьміть лимон, розріжте його на дві частини та встроміть у них палички сушеної гвоздики.

Розташуйте декілька паличок кориці поруч зі свічкою, і коли вона горітиме, запах відлякуватиме комарів. Ви також можете використовувати інші ароматні рослини, такі як чебрець, базилік, м’ята чи меліса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про лайфхак від американця, який допоможе знищити тисячі комарів за одну ніч.

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