Як визначити, що кавуни і дині пора збирати: основні ознаки стиглих ягід
Літо – це пора соковитих кавунів та ароматних динь. Але як зрозуміти, що ці баштанні ласощі вже готові до збору? Від правильного визначення стиглості залежить не лише смак, а й тривалість зберігання плодів. Про це пише svoboda.
Ознаки стиглості кавунів та динь:
- Колір: Стиглі кавуни мають насичено зелений колір шкірки, а дині – жовтуватий або кремовий відтінок.
- Хвостик: Сухий, коричневий хвостик – вірна ознака зрілості. Якщо він зелений і соковитий, то плід ще не дозрів.
- Звук при постукуванні: Стиглий кавун видає глухий звук, на відміну від недозрілого, який звучить дзвінкіше.
- Пляма на боці: У місці контакту з землею на стиглому кавуні з'являється жовта пляма. Чим вона більша, тим дозріліший плід.
- Вага: Стиглий кавун важкий для своїх розмірів.
- Аромат: Стигла диня має насичений солодкий аромат.
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Коли збирати урожай?
Зазвичай, кавуни збирають у кінці літа – на початку осені. Але точні терміни залежать від сорту, кліматичних умов та регіону вирощування.
Як зберігати:
Щоб зберегти свіжість і смак кавунів та динь довше, зберігайте їх у прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів.
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