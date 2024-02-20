Як вони вібрують?: Чому коти мурчать та як це відбувається в їх тілі

Поведінка котів часто дивує людей. Однією з таких загадок є феномен вібрації, коли вони муркочуть. Більшість дослідників вважають, що муркотіння виникає через м'язи гортані.

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Муркотіння котів – це дивовижний феномен, який до кінця не вивчений. Проте одне можна сказати точно: муркотіння – це не просто приємний звук, а й важливий аспект життя котів. Про це пише 24tv.

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Коли коти муркочуть?

Дослідники вважають, що муркотіння може мати різні причини:

Задоволення та вдячність: коли їх гладять, пестять і балують.

Привернення уваги: щоб пофліртувати або позагравати.

щоб пофліртувати або позагравати. Спілкування: для підтримки зв'язку з іншими котами.

для підтримки зв'язку з іншими котами. Зняття стресу: коли відчувають тривогу (наприклад, після бійки або під час пологів).

коли відчувають тривогу (наприклад, після бійки або під час пологів). Лікування: частота муркотіння (25-150 Гц) використовується в фізіотерапії для лікування та відновлення.

частота муркотіння (25-150 Гц) використовується в фізіотерапії для лікування та відновлення. Повідомлення про хворобу: безперервне муркотіння може бути ознакою недугу.

Ветеринари радять власникам котів звертати увагу на характер муркотіння у різних ситуаціях. Якщо ви помітили зміни в звучанні або інтенсивності, рекомендується проконсультуватися з ветеринаром.

Чому коти муркочуть і вібрують?

Вчені досі не мають остаточної відповіді на це питання. Під час дихання коти маніпулюють голосовими складками, змушуючи їх розширюватися і скорочуватися. Це призводить до вібрації повітря, що й створює знайоме нам муркотіння.

Однак деякі науковці ставлять під сумнів цю теорію, адже вона не пояснює всі механізми муркотіння.

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