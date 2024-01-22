Як очистити плями з пуховика без прання: дієвий метод

Взимку пуховики з високими комірами - це незамінний елемент гардеробу. Однак вони мають одну істотну ваду: на них легко залишаються сліди косметики. Тональний крем, помада, блиск - все це може зіпсувати зовнішній вигляд одягу. Про це пише ТСН.

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Якщо ви не хочете носити шарф, щоб захистити комір від косметики, то можна скористатися простим способом видалення плям.

Вам знадобиться:

2 ватних диска

Міцелярна вода

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Інструкція:

Змочіть один ватний диск міцелярною водою. Прикладіть його до плями від косметики на кілька секунд. Протріть забруднене місце другим ватним диском.

Слід від макіяжу повинен розчинитися і зникнути.

Щоб косметика не залишала слідів на пуховику, повторюйте процедуру через день. Однак будьте обережні з міцелярною водою, щоб не залишилося розводів на одязі.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати пуховик.

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