Як очистити матові кухонні шафки: простий лайфхак від господинь

Регулярне прибирання кухні – це не лише запорука естетики, але й запорука здоров'я всієї родини. Бруд, пил, жир та інші забруднення на кухонних меблях та техніці можуть стати сприятливим середовищем для розвитку бактерій та плісняви, які можуть викликати різні захворювання, алергію та інші проблеми зі здоров'ям.

Тому важливо не лише регулярно мити посуд та підлогу, але й чистити кухонні шафи. Загалом рекомендується робити це один раз на місяць, але якщо ви помітили сильні забруднення, жир чи плями, краще одразу їх видалити. Про це пише woman and home.

Як очистити кухонні шафи: покрокова інструкція

Цей метод підходить для чищення як звичайних глянцевих, так і матових кухонних шаф. Очищення матових поверхонь потребує трохи більше уваги, але й тут можна обійтися без дорогих засобів та хімії.

Вам знадобиться:

Серветка з мікрофібри

Щітка з м'якою щетиною

Засіб для миття посуду

Харчова сода

Білий оцет

Покрокова інструкція:

Підготовка:

Почніть з того, що переберіть продукти в шафах, викиньте прострочені та невикористані. Промийте посуд та баночки, які плануєте зберігати далі.

За допомогою сухої серветки з мікрофібри або щітки з м'якою щетиною видаліть пил та сміття з поверхонь шаф.

Очищення:

Приготуйте розчин для миття: у теплу воду додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Для стійких плям та забруднень можна використовувати суміш оцту та соди. Змішайте в рівних пропорціях оцет та воду, додайте трохи соди. Ця суміш допоможе розщепити жир та інші забруднення.

Намочіть серветку з мікрофібри в розчині, відіжміть її, щоб вона не була занадто мокрою.

Протріть поверхні шаф серветкою, видаляючи бруд та жир.

Зверніть увагу на стики, ручки та інші важкодоступні місця.

При сильних забрудненнях можна використовувати щітку з м'якою щетиною.

Завершення:

Ретельно промийте всі поверхні чистою водою, щоб видалити залишки миючого засобу.

Протріть шафи сухою серветкою з мікрофібри, щоб не залишилося розводів.

Залиште дверцята шаф відкритими до повного висихання, щоб запобігти появі цвілі.

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Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко та без зайвих зусиль очистити кухонні шафи, зробивши вашу кухню не лише красивою, але й безпечною для здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, як підтримувати чистоту на кухні.

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