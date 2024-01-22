Як нейтралізувати неприємний запах ніг: дієвий лайфхак

Пітливість ніг - поширена проблема, яка може викликати неприємний запах. Звісно, існує багато засобів від неприємного запаху ніг у магазинах, але є й дієві народні методи. Якщо ви хочете позбутися цього запаху, спробуйте простий і ефективний метод з використанням цибулі. Про це пише Ukr.media.

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Що вам знадобиться:

1 цибулина

Інструкції:

Розріжте цибулину навпіл. Натріть половиною цибулини ноги. Зачекайте 20 хвилин. Вимийте ноги теплою водою.

Чому це працює?

Цибуля містить аліцин - речовину, яка має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Ці властивості допомагають боротися з бактеріями, які є причиною неприємного запаху ніг.

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Поради:

Перед використанням цього методу проведіть тест на алергію. Нанесіть трохи соку цибулі на невелику ділянку шкіри на зап'ясті і почекайте 24 години. Якщо на шкірі не з'явиться почервоніння або висип, то ви можете сміливо використовувати цей метод.

Для посилення ефекту можна додати в сік цибулі трохи оливкової олії.

Повторюйте процедуру 2-3 рази на тиждень, щоб запобігти появі неприємного запаху ніг.

Нагадаємо, ми вже писали, як побороти пітливість ніг та позбутися неприємного запаху зі взуття.

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