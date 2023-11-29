Як побороти пітливість ніг та позбутися неприємного запаху зі взуття: 3 прості способи

Проблема спітнілих ніг і смердючого взуття може бути досить неприємною. На щастя, існують прості та ефективні рішення для вирішення цієї проблеми. UAportal підготував прості поради, які допоможуть забезпечити сухість ніг і свіжість взуття протягом усього дня.

1. Борна кислота

Одним з ефективних способів усунення неприємного запаху зі взуття є використання порошкоподібної борної кислоти. Насипте невелику кількість борної кислоти у взуття і переконайтеся, що вона рівномірно розподілилася. Повторюйте цю процедуру кожні три дні для досягнення оптимального результату.

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2. Харчова сода

Якщо у вас немає під рукою борної кислоти, чудовою альтернативою може стати харчова сода. Виділіть приблизно 1 чайну ложку соди на кожне взуття. Насипте її всередину і залиште на декілька хвилин. Харчова сода не тільки поглинає запахи, але й діє як дезінфікуючий засіб, пригнічуючи ріст бактерій і мікробів.

3. Господарське мило

Рекомендується мити ноги теплою водою з господарським милом. Ця проста дія допомагає запобігти надмірному потовиділенню і, як наслідок, зменшує утворення неприємного запаху. Підтримуючи ноги чистими, ви можете мінімізувати пітливість ніг і неприємний запах.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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