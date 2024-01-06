Як нейтралізувати неприємний запах килима: дієвий лайфхак

Після свят килими часто набувають неприємного запаху. Це може бути викликано різними причинами: їжею, яку їли на них, тваринами, які на них ходять, або просто пилом, який накопичується в ворсі. Хімчистка килимів - це ефективний спосіб позбутися запаху, але він може бути дорогим і незручним, особливо взимку.

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Про це пише prostoway.

На щастя, є кілька способів позбутися неприємного запаху з килима в домашніх умовах. Один з найпростіших і ефективних способів - використовувати харчову соду.

Сода як засіб для видалення запаху

Сода має абсорбуючі властивості, що означає, що вона може поглинати запахи. Щоб використовувати соду для видалення запаху з килима, виконайте такі дії:

Розподіліть соду по всій поверхні килима. Залиште соду на килимовому покритті на кілька годин, а краще на ніч. Пилососіть килим, щоб видалити соду.

Сода вбере в себе неприємний запах, а пилосос видалить її з килима.

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Додатковий аромат

Для додання килимовому покриттю додаткового аромату ви можете використовувати м'ятний чай. Щоб зробити це, виконайте такі дії:

Розчиніть 1/2 склянки соди в 1 склянці м'ятного чаю. Розподіліть розчин по всій поверхні килима. Залиште розчин на килимовому покритті на кілька годин, а краще на ніч. Пилососіть килим, щоб видалити розчин.

М'ятний чай додасть килимовому покриттю свіжий і приємний аромат.

Ці прості способи допоможуть вам позбутися неприємного запаху з килима без хімчистки.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко та якісно очистити килим.

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