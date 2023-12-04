Як українською буде 'совпадение': перестаньте казати 'співпадіння'

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російське слово "совпадение". Замість перекладу вони помилково використовують "співпадіння".

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Таке слово є суржиком, який не варто вживати. Про це повідомляє портал "Мова ДНК нації".

"Префікс СПІВ- трапляється переважно в назвах осіб, котрі з кимось щось роблять (співавтор, співрозмовник, співучасник), чи дій, які виконуються з кимось (співтворчість, співучасть)", – йдеться у повідомленні.

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Мовознавиця Олександра Сербенська зазначає, що кальку "співпадіння" можна тлумачити як "спільне з кимось падіння". Своєю чергою українською правильно буде сказати "збіг".

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови (СУМ), слово "збіг" має кілька тлумачень:

поєднання подій, явищ і т. ін.;

одночасність подій, явищ і т. ін.;

схожість, спільність між чим-небудь.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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