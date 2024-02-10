Як можна використати шкірку цитрусів у побуті: 5 лайфхаків
Шукаєте способи економити, бути еко-свідомими та використовувати залишки продуктів з користю? Зверніть увагу на шкірку цитрусових! Її потенціал вражає: від ароматизаторів до натуральних чистячих засобів.
Про це пише ЕКОномна хата.
Забудьте про хімічні ароматизатори:
- Зберіть шкірки цитрусових у посудину,залийте теплою водою на 10-12 днів.Перелийте рідину в пульверизатор і розпилюйте в кімнаті.
- Посипте шкірку цукром, залиште на кілька годин у закритій посудині. Відкрийте посудину - свіжий аромат наповнить кухню.
Чистота без шкоди:
- Протирайте свіжою шкіркою апельсина плиту, духовку, стіл або підлогу. Це нейтралізує запахи та допоможе видалити жир.
Добриво для кімнатних рослин:
- Шкірка цитрусових містить калій, фосфор та магній. Додайте її в горщики з кімнатними рослинами, трохи закопуючи в ґрунт.
Свічка своїми руками:
- Використовуйте цілі шкірки половинок апельсинів або грейпфрутів. Додайте трохи олії й підпаліть білу "серцевинку".
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Ароматизатор для труб:
- Наріжте шкірку крупно, заморозьте у формочках для льоду. Опустіть цитрусовий лід у раковину, щоб нейтралізувати запах.
Збережіть коричневий цукор:
- Помістіть сушені цитрусові шкірки в контейнер з коричневим цукром. Вони захистять його від вологи.
Використовуйте шкірку цитрусових для:
- Покращення запаху компосту.
- Виготовлення натурального миючого засобу.
- Відлякування комах.
- Освіження взуття.
- Очищення м'ясорубки.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити заготовки цитрусової цедри.
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