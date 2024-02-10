Як можна використати шкірку цитрусів у побуті: 5 лайфхаків

Шукаєте способи економити, бути еко-свідомими та використовувати залишки продуктів з користю? Зверніть увагу на шкірку цитрусових! Її потенціал вражає: від ароматизаторів до натуральних чистячих засобів.

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Про це пише ЕКОномна хата.

Забудьте про хімічні ароматизатори:

Зберіть шкірки цитрусових у посудину,залийте теплою водою на 10-12 днів.Перелийте рідину в пульверизатор і розпилюйте в кімнаті.

Посипте шкірку цукром, залиште на кілька годин у закритій посудині. Відкрийте посудину - свіжий аромат наповнить кухню.

Чистота без шкоди:

Протирайте свіжою шкіркою апельсина плиту, духовку, стіл або підлогу. Це нейтралізує запахи та допоможе видалити жир.

Добриво для кімнатних рослин:

Шкірка цитрусових містить калій, фосфор та магній. Додайте її в горщики з кімнатними рослинами, трохи закопуючи в ґрунт.

Свічка своїми руками:

Використовуйте цілі шкірки половинок апельсинів або грейпфрутів. Додайте трохи олії й підпаліть білу "серцевинку".

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Ароматизатор для труб:

Наріжте шкірку крупно, заморозьте у формочках для льоду. Опустіть цитрусовий лід у раковину, щоб нейтралізувати запах.

Збережіть коричневий цукор:

Помістіть сушені цитрусові шкірки в контейнер з коричневим цукром. Вони захистять його від вологи.

Використовуйте шкірку цитрусових для:

Покращення запаху компосту.

Виготовлення натурального миючого засобу.

Відлякування комах.

Освіження взуття.

Очищення м'ясорубки.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити заготовки цитрусової цедри.

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