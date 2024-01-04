Як зробити заготовки цитрусової цедри: корисний лайфхак

Цитруси – це популярні фрукти, які часто використовуються в кулінарії. Їх можна додавати в випічку, десерти, напої та навіть в ванну при купанні. Щоб цитрусова цедра зберігала свій аромат і корисні властивості, її можна заготовити про запас.

Методом поділились на сайті prostoway. Заготовлена таким чином цитрусова цедра може зберігатися в темному прохолодному місці протягом 1 року. Для випічки краще використовувати цедру лимонів або апельсинів, які мають кислуватий смак.

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Якщо ви хочете, щоб цедра була більш ароматною, ви можете додати в духовку трохи цукру або меду. Цитрусову цедру можна використовувати не тільки для випічки, але і для приготування десертів, напоїв, а також як ароматизатор для шафи з білизною.

Інгредієнти:

Лимони або апельсини

Кавомолка

Скляна баночка з герметичною кришкою

Приготування:

Зніміть цедру з лимонів або апельсинів. Для цього обдайте їх окропом, щоб легше було зняти шкірку. Обережно зніміть цедру, намагаючись не зачепити білу частину. Розкладіть цедру на деко і поставте в духовку, розігріту до 50-60 градусів. Висушуйте протягом 2-3 годин, періодично перевертаючи. Подрібніть висушену цедру в кавомолці. Пересипте подрібнену цедру в скляну баночку з герметичною кришкою.

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