Як модно стилізувати класичні брюки-палаццо: поради від блогера

Базові брюки темних кольорів – універсальний елемент жіночого гардеробу, який може стати основою різноманітних стильних образів. Fashion-блогерка India-Rose розглядає варіанти стилізації таких брюк.

Блогерка демонструє, як перетворити звичайні брюки на частину модного ансамблю. В одному з варіантів вона поєднує їх із об'ємним светром сіро-коричневого кольору, заправленим у високу талію, доповнюючи образ бежевими уггі, вкороченим пальто з контрастними ґудзиками та мініатюрною чорною сумкою.

Cтильні образи з брюками-палаццо. Джерело: Instagram

Інший цікавий варіант передбачає комбінацію зі світшотом молочного відтінку, частково заправленим спереду, з підкоченими до трьох чвертей рукавами. Образ завершують бежеві уггі та коричневий клатч.

Cтильні образи з брюками-палаццо. Джерело: Instagram

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Третій варіант демонструє більш casual підхід: класичні брюки поєднуються з чорною футболкою, заправленою всередину, кедами, замшевою курткою коричневого кольору та сумкою з ідентичного матеріалу.

Cтильні образи з брюками-палаццо. Джерело: Instagram

Що стосується актуальних трендів 2024 року, особливої уваги заслуговують вельветові та шкіряні брюки. Шкіряні моделі, як натуральні, так і штучні, залишаються популярними в різних варіаціях – від вузьких до широких, з високою талією. Актуальними є незвичні кольори: бежевий, коричневий, оливковий, сірий та бургунді. Для зимового сезону рекомендуються також вельветові моделі в жовто-жовтогарячій або коричневій гамі, як прямого крою, так і розкльошені.

Нагадаємо, ми вже писали, які пальта будуть у моді восени-взимку 2024-2025.

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