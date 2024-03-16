Як легко приготувати французький м'ясний пиріг з листковим тістом
Хто не любить ситні та ароматні пироги? А якщо його можна приготувати за пів години? Тоді це просто знахідка! Цей рецепт французького м'ясного пирога з листкового тіста стане вашим улюбленим. Він універсальний, соковитий, з хрусткою скоринкою. А готувати його дуже просто!
Фарш для пирога краще використовувати свинячий. До нього додаємо подрібнений бекон (не копчене сало!), цибулю, моркву, спеції. Рецептом поділились на сайті Shuba.
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Інгредієнти:
- Листкове тісто - 500 г
- Свинячий фарш - 350 г
- Бекон - 150 г
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Мелена гвоздика - 1/8 ч. л.
- Мелений мускатний горіх - 1/8 ч. л.
- Чорний мелений перець - 1/8 ч. л.
- Яєчний жовток - 3 шт.
- Сіль - за смаком
- Мак - 10 г
Приготування:
- Моркву натерти, цибулю подрібнити, бекон нарізати кубиками.
- Розігріти олію на сковороді, обсмажити цибулю до м'якості. Додати фарш, смажити, помішуючи, до рум'яності. Додати моркву, спеції, бекон, посолити, смажити ще кілька хвилин. Зняти з вогню.
- Додати до фаршу жовтки, перемішати.
- Розкатати тісто, половиною застелити форму для пирога (24 см). Проколоти виделкою. Викласти фарш, накрити другою половиною тіста. Защипнути краї, обрізати, змастити яйцем, посипати маком.
- Зробити надрізи на тісті. Випікати 30-40 хвилин до золотистого кольору.
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