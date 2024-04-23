Як фарбувати губи, щоб виглядати на десять років молодше: візажистка поділилась професійними хитрощами

З віком губи природно зменшуються, але існують різні методи, які можуть допомогти відновити їхню пишність. Один із таких методів - це адаптація технік макіяжу.

Відома візажистка Еріка Тейлор, яка нещодавно святкувала свій 47-й день народження, поділилася корисним трюком у своєму TikTok. Вона демонструє своїм підписникам, як невеликі зміни у способі нанесення макіяжу можуть значно покращити зовнішній вигляд.

У свіжому відео, яке швидко набрало популярності, блогерка показала, як мінімальні зміни у техніці нанесення контурного олівця можуть візуально збільшити губи та надати їм молодший вигляд.

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Зазвичай, у молодому віці достатньо обвести губи вздовж їх природного контуру, щоб додати образу свіжості та привабливості. Однак, з часом, як і решта рис обличчя, губи втрачають свою пишність, тому необхідно адаптувати методи макіяжу.

Блогерка Еріка продемонструвала ефективність свого методу на власному прикладі. На одній половині обличчя вона провела лінію контурного олівця точно по краю губ, опускаючи її до кутів рота. На іншій половині вона намалювала лінію трохи вище натурального контуру, не доводячи її до кінця та злегка розтушувавши.

Після цього вона запропонувала своїм фоловерам оцінити результат. І дійсно, сторона, де був застосований її лайфхак, виглядала об’ємніше та більш молодо.

"Опускання губ зупинити неможливо, але можна уникнути його підкреслення", – підсумувала вона.

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