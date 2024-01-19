Які кольори помади варто обирати жінками після 50 та чому

Стилісти вважають, що жінкам після 40 років слід уважніше підходити до вибору кольору помади. Це пов'язано з тим, що з віком шкіра губ стає більш сухою і тонкою, а також може з'явитися пігментація.

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Тому важливо вибрати помаду, яка буде виглядати природно і елегантно. Крім того, важливо, щоб сама жінка відчувала себе комфортно. Про це пише Ukr.media.

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Основні правила вибору помади для жінок після 40 років:

Відштовхуйтеся від кольору шкіри. Для жінок з оливковою шкірою підійдуть помади холодних відтінків, а для жінок з жовтизною - помади теплих відтінків.

Вибирайте помаду з матовим або напівматовим фінішем. Глянцеві помади можуть підкреслити зморшки на губах.

Уникайте яскравих і насичених відтінків. Вони можуть зробити образ вульгарним.

Зверніть увагу на текстуру помади. Для жінок після 40 років краще вибирати помади з доглядовими компонентами, які допоможуть зволожити і захистити шкіру губ.

Рекомендації щодо вибору кольору помади для жінок після 40 років:

40-45 років: класичний червоний, винний, бежевий, мокко.

45-50 років: ніжно-рожевий, рожево-бежевий, світло-коричневий.

50-55 років: прозора або злегка пігментована помада в тон губ.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підходять жінкам після 40.

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