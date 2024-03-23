Як позбутись від неприємного запаху на кухні: дієві лайфхаки від господинь

Приготування їжі дарує не лише апетитні страви, але й іноді неприємні запахи, які можуть затримуватися на кухні. Риба, спеції, цибуля та часник – ось лише декілька "винуватців" таких ароматів. Як же з ними боротися? Є кілька дієвих, а головне простих методів. Про них розповість Телеграф.

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Ось декілька порад:

Закривайте кришки на каструлях.

Це допоможе не лише утримувати запахи, але й зменшити рівень вологості в приміщенні.

Прибирайте під час приготування їжі.

Протирайте поверхні від пролитої рідини та жиру, а також мийте посуд та сковороду одразу після використання.

Провітрюйте кухню.

Свіже повітря допоможе позбутися запахів та покращити якість повітря.

Використовуйте витяжку.

Вона допоможе усунути стійкі запахи під час приготування їжі та протягом короткого часу.

Регулярно виносити сміття.

Це допоможе запобігти скупченню харчових відходів та неприємних запахів.

Використовуйте ароматичні свічки та харчову соду.

Ароматичні свічки з цитрусовим запахом допоможуть поліпшити аромат, а харчова сода – нейтралізувати запахи.

Не залишайте немитий посуд.

Частинки їжі на посуді можуть стати джерелом неприємних запахів.

Чистіть раковину та кухонну техніку.

Це допоможе зберегти приємний запах на кухні.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко позбутися неприємних запахів на кухні та насолоджуватися свіжим та ароматним повітрям.

Додаткові поради:

Поставте на кухню вазу з фруктами. Деякі фрукти, такі як яблука та апельсини, поглинають запахи.

Заваріть каву або чай. Ці аромати можуть нейтралізувати неприємні запахи.

Провітрюйте кухню після приготування їжі.

Регулярно чистіть кухонні рушники та губки.

Використовуйте натуральні освіжувачі повітря.

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