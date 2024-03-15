Як нейтралізувати неприємний запах в холодильнику: вражаючий лайфхак

Ви, напевно, не раз стикалися з ситуацією, коли після відкриття дверцят холодильника замість очікуваного свіжого аромату вас зустрічав неприємний запах. Господині вигадують різноманітні способи, аби позбавитися від цієї проблеми, іноді навіть використовуючи туалетний папір.

Однак існує простий та ефективний метод освіжити повітря всередині холодильника за допомогою екстракту ванілі, як зазначає ресурс Home making.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику за допомогою ванілі

Ванільний екстракт найчастіше застосовується для приготування випічки, але його аромат можна використати й для освіження холодильника. Для цього знадобляться ватні кульки, ванільний екстракт та невелика ємність або блюдце.

Змочіть кілька ватних кульок у ванільному екстракті, додавши всього кілька крапель. Потім покладіть просочені ваніллю кульки у маленьку баночку, блюдце чи іншу придатну для цього тару.

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Відкрийте дверцята холодильника й знайдіть ідеальне місце для розміщення ємності з ароматичними кульками. Їх можна поставити на одній із полиць, у ящиках або на дверцятах холодильника. Слідкуйте, щоб ваніль не контактувала з продуктами, аби уникнути змішування смаків.

Ці просочені ваніллю ватяні кульки також можна розмістити в інших затишних куточках, наприклад, у шафах або бардачку автомобіля.

Насолодіться свіжим та приємним ароматом ванілі, який наповнить простір вашого холодильника та розсіє неприємні запахи природним та безпечним способом!

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