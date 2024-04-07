Як та навіщо пасинкувати помідори для багатого врожаю

Хочете отримати багатий урожай помідорів? Тоді вам не обійтися без пасинкування. Це видалення бічних пагонів (пасинків), які з'являються в пазухах листків.

Пасинкування – це не складно, але воно може значно покращити ваш урожай помідорів. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.

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Пасинки забирають у рослини поживні речовини, воду і світло, що може призвести до:

Повільного росту плодів.

Зменшення їх розміру і якості.

Загущення куща, через що він гірше провітрюється і освітлюється, що може призвести до хвороб.

Коли і як пасинкувати?

Рекомендується проводити пасинкування щотижня, особливо на ранніх стадіях росту.

особливо на ранніх стадіях росту. Видаляйте пасинки, коли вони досягнуть 5-7 см.

Використовуйте для обрізки гострі ножиці або секатор, щоб зробити зріз під кутом.

щоб зробити зріз під кутом. Можна також обламувати пасинки пальцями, але це може травмувати рослину.

Які пасинки не чіпати?

При вирощуванні індетермінантних (високорослих) сортів не видаляйте пасинок під першою кистю з квітами. Це найсильніший пагін, який може дати багато плодів.

Стратегії для різних сортів:

Індетермінантні сорти: Для ведення в два стебла: залиште пасинок під першою кистю. Для ведення в три стебла: залиште пасинок під другим стеблом, інші видаліть.

Детермінантні сорти: не потребують пасинкування, але видалення нижніх пасинків може покращити провітрювання та освітлення куща.

Додаткові поради:

Пасинкувати краще вранці, коли пагони більш еластичні.

коли пагони більш еластичні. Не видаляйте занадто багато пасинків одразу, щоб не травмувати рослину.

щоб не травмувати рослину. Після пасинкування рекомендується підгодувати рослину комплексним добривом.

Регулярно оглядайте рослини, щоб не пропустити появу нових пасинків.

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