Як та навіщо пасинкувати помідори для багатого врожаю
Хочете отримати багатий урожай помідорів? Тоді вам не обійтися без пасинкування. Це видалення бічних пагонів (пасинків), які з'являються в пазухах листків.
Пасинкування – це не складно, але воно може значно покращити ваш урожай помідорів. Порадами поділились на сайті noviydoctor.com.
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Пасинки забирають у рослини поживні речовини, воду і світло, що може призвести до:
- Повільного росту плодів.
- Зменшення їх розміру і якості.
- Загущення куща, через що він гірше провітрюється і освітлюється, що може призвести до хвороб.
Коли і як пасинкувати?
- Рекомендується проводити пасинкування щотижня, особливо на ранніх стадіях росту.
- Видаляйте пасинки, коли вони досягнуть 5-7 см.
- Використовуйте для обрізки гострі ножиці або секатор, щоб зробити зріз під кутом.
- Можна також обламувати пасинки пальцями, але це може травмувати рослину.
Які пасинки не чіпати?
- При вирощуванні індетермінантних (високорослих) сортів не видаляйте пасинок під першою кистю з квітами. Це найсильніший пагін, який може дати багато плодів.
Стратегії для різних сортів:
- Індетермінантні сорти:
- Для ведення в два стебла: залиште пасинок під першою кистю.
- Для ведення в три стебла: залиште пасинок під другим стеблом, інші видаліть.
- Детермінантні сорти: не потребують пасинкування, але видалення нижніх пасинків може покращити провітрювання та освітлення куща.
Додаткові поради:
- Пасинкувати краще вранці, коли пагони більш еластичні.
- Не видаляйте занадто багато пасинків одразу, щоб не травмувати рослину.
- Після пасинкування рекомендується підгодувати рослину комплексним добривом.
- Регулярно оглядайте рослини, щоб не пропустити появу нових пасинків.
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