Як їсти сало і худнути: відповідь німецьких вчених

Сало – це традиційний український продукт, який часто асоціюється зі шкідливими звичками та надмірною вагою. Однак останні дослідження вчених з Дрезденського інституту охорони здоров'я показали, що сало може бути корисним для здоров'я та навіть допомагати схуднути.

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Сало – це не шкідливий продукт, як багато хто вважає. Насправді воно може бути корисним для здоров'я та навіть допомагати схуднути. Однак важливо вживати сало в розумних кількостях і в правильному вигляді, пише РадіоТрек.

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Корисні властивості сала

Свіже сало містить цінні жирні кислоти – лінолеву та арахідонову. Ці жирні кислоти необхідні для нормального функціонування мозку та нервової системи. Вони захищають нейрони від дегенеративних процесів, сприяють гарному самопочуттю та зміцнюють імунітет.

Крім того, сало містить холін – речовину, яка нейтралізує негативний вплив холестерину на організм. Холестерин, який міститься в салі, знаходиться в межах норми.

Сало не сприяє набору ваги

Експерти стверджують, що ожиріння найчастіше виникає через надлишок у раціоні вуглеводів, а не жирів. Вживання сала сприяє тривалому відчуттю ситості, що може бути корисним для тих, хто прагне схуднути.

Як правильно вживати сало

Щоб сало принесло більше користі, ніж шкоди, його не слід смажити. Краще їсти його в сирому вигляді або готувати на пару. Також можна вживати сало в складі різних страв, наприклад, салатів, супів або борщів.

Нагадаємо, що солоне сало може бути ще смачнішим, якщо вдатися всього до одного секрету. Тоді шкірка буде м'якою, а саме сало дуже апетитним і смачним.

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