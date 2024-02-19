Як часто потрібно міняти домашні капці: ви будете вражені

Капці - це взуття, в якому людина проводить багато часу протягом дня. Ви надягаєте їх після роботи, після ванної, вранці, коли встаєте з ліжка.

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Не дивно, що з часом вони можуть стати справжнім розплідником для бактерій. Проте не всі знають, як часто потрібно мити домашні капці - ми розглянемо це питання. Про це пише УНІАН.

Як часто треба прати домашні капці

Капці дуже швидко забруднюються. Людям часто не вистачає часу на прибирання кожен день, тому усяка пил та сміття може накопичуватися на підошвах. Подивіться на свої капці зараз і ви здивуєтеся, скільки там бруду.

Важливо також розуміти, що відбувається всередині самого капця. Багато людей, приходячи з роботи, відразу перевзуваються у домашнє взуття, не знімаючи при цьому шкарпеток, в яких весь день ходили. Проте після душу ви вдягаєте їх на чисті ноги!

Щоб уникнути неприємних захворювань та дискомфорту, варто знати, як часто мити тапочки. Фахівці рекомендують робити це раз на тиждень. Також один - два рази на тиждень можна обробляти домашнє взуття дезінфікуючими засобами.

Як часто треба змінювати домашні капці

Тепер поговоримо про те, скільки можна носити домашні капці після придбання нової пари. Це залежить від кількох факторів, зокрема, від якості матеріалів. Деякі моделі можуть прослужити і рік, тоді як інші можуть почати розвалюватися після першого прання.

Про необхідність заміни капців говорять такі ознаки:

неприємний запах не виводиться навіть після прання або обробки дезінфікуючими засобами;

тапочки втратили форму або стали менш жорсткими - це може негативно вплинути на ваші стопи та суглоби;

присутній знос підошви.

Якщо жодної з цих ознак немає, фахівці рекомендують купувати нову пару через 6-12 місяців, залежно від частоти носіння та матеріалів. Так, якщо кімнатне взуття використовується нечасто, термін може бути довше. Варто враховувати, що немає сенсу купувати нову пару через півроку, якщо ви носили їх всього кілька разів.

Нагадаємо, ми писали,чому треба викидати старі капці.

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