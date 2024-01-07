Можна накликати проблеми: Чому потрібно викидати старі капці

Нам часто важко розлучатися з улюбленими домашніми капцями через їхню надзвичайну зручність. Однак UAportal розповідає про вагому причину попрощатися зі зношеним взуттям.

Справа не лише в естетиці, а й у потенційних ризиках для здоров'я, пов'язаних з носінням зношених капців. Одне з поширених повір'їв застерігає, що не варто ставити під загрозу власне здоров'я, тримаючись за подерте взуття – яким би зручним воно не було.

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Згідно з цим давнім забобоном, ті, хто не хочуть прощатися з дірявими домашніми капцями, можуть несвідомо накликати на себе серйозні проблеми зі здоров'ям. Таким чином, це підкреслює важливість заміни старих капців на нову пару.

Додаткові забобони, пов'язані з домашніми капцями

Варто дослідити інші забобони, пов'язані з капцями, які мають метафоричний підтекст. Наприклад, випадково взути праву капцю на ліву (або навпаки) означає наявність недобрих намірів у оточуючих стосовно людини.

Крім того, існує повір'я, що носіння стоптаних домашніх капців померлої людини накликає нещастя на членів її родини. Дотримання цієї заборони стає обов'язковим, щоб відвернути потенційне лихо.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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