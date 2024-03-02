Як швидко скинути вагу: допоможе популярний напій

Звичайний чай з додаванням популярної спеції - перцю - може допомогти ефективно та швидко скинути зайву вагу. У перці міститься речовина піперин, завдяки якій він набуває пікантного смаку. Піперин також ефективно розщеплює жирові клітини та підтримує метаболізм. Вона збільшує виділення теплової енергії, що призводить до збільшення споживання енергетичних ресурсів організму. Про це пише Pysznosci.pl.

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Піперин в першу чергу діє на жирову тканину - основний запас енергії в людському організмі. Окрім цього, перець також стимулює виділення травних соків, покращуючи травлення.

Втім, пікантна спеція може негативно вплинути на людей, які страждають від печії. Тому тим, хто бореться з підвищеною кислотністю, варто бути обережними з перцем.

Окрім схуднення, перець у складі чаю корисний тим, що зігріває застужене тіло. Він чудово бореться із запаленнями, має потогінну дію, здатний вилікувати верхні дихальні шляхи при застуді.

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Як приготувати чай з перцем для схуднення

Найкраще використовувати цілі горошинки перцю - не більше 1/4 ложки на склянку напою.

Настоювати 5 хвилин, процідити. Після охолодження можна додати мед, лимон, малинове варення чи сік - для смаку. Для посилення ефекту додайте трохи імбиру.

Щоб посилити дію перцю, поєднуйте його з куркумою. Піперин покращує засвоєння організмом куркуміну - речовини з протираковими властивостями. Крім того, куркума підтримує обмін речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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