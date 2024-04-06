Як швидко приготувати неймовірно смачний пиріг зі склянки кефіру

Обожнюєте домашню випічку? Тоді цей рецепт пирога на кефірі точно для вас. Готувати його дуже просто, а результат завжди тішить: пиріг виходить ніжним, повітряним та ароматним.

Ягоди, сухофрукти, горіхи – додавайте будь-які інгредієнти на ваш смак, і насолоджуйтесь чудовим десертом, пише видання УНІАН.

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Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 300 г

Вершкове масло – 80 г

Цукрова пудра – 150 г

Яйця курячі – 4 шт.

Кефір – 200 мл

Розпушувач тіста – 1 пачка

Ягоди (будь-які) – 400 г

Приготування:

Збийте цукор, жовтки та кефір. Розтопіть масло, трохи остудіть і додайте до жовтків, збийте. Додайте до борошна розпушувач тіста і перемішайте. Додайте до маси з жовтками та збийте вінчиком. Окремо збийте білки в міцну піну. Додайте до тіста, перемішайте лопаткою. Змастіть форму для випічки (діаметром 30 см) маслом. Викладіть у неї тісто, розрівняйте лопаткою. Зверху викладіть ягоди. Випікайте в розігрітій до 170°C духовці протягом 45 хвилин.

Смачного!

Порада:

Замість ягід можна використовувати будь-які інші фрукти, наприклад, яблука, груші, персики.

Також можна додати до тіста горіхи, сухофрукти або цукати.

Пиріг можна посипати цукровою пудрою або полити шоколадною глазур'ю.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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