Як швидко схуднути до Нового року: перевірений лайфхак

Якщо ви розпочнете працювати над своєю фігурою вже зараз, можна без шкоди для здоров’я та легко позбутися кількох зайвих кілограмів до Нового року.

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ТСН підказав кілька кроків, які можуть допомогти вам швидко схуднути на 10 кілограмів протягом 30 днів:

Знайдіть мотивацію

Оберіть особливий привід, що надихатиме вас на працю над своєю вагою.

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Складіть графік харчування

Перегляньте свій раціон, уникайте шкідливих продуктів та дотримуйтесь збалансованого харчування.

Ставте реальні цілі

Плануйте зниження ваги поступово, уникайте агресивних дієт, щоб уникнути шкоди для здоров'я.

Додайте фізичні навантаження

Поєднуйте силові та кардіонавантаження для максимального ефекту. Виконуйте вправи для різних груп м'язів.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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