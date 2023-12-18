До святкового столу: рецепт шведського різдвяного кекса

Спробуйте приготувати простий у виконанні, але дуже смачний і запашний шведський різдвяний кекс з варенням. Ви будете в захваті. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Яйця курячі – 2 шт.

Цукор – 300 г

Борошно пшеничне – 300 г

Масло вершкове 73% – 50 г

Молоко – 150 мл

Гвоздика мелена – 1/2 ч. л.

Кориця мелена – 2 ч. л.

Імбир сушений мелений – 1 ч. л.

Цукор ванільний – 1 ч. л.

Сода харчова – 1 ч. л.

Брусничне варення – 2 ст. л.

Панірувальні сухарі – 10 г

Для глазурі:

Яєчний білок – 1/2 шт.

Лимон, сік – 1 ч. л.

Цукрова пудра – 250 г

Для прикраси (заморожені ягоди)

Брусниця – за смаком

Смородина – за смаком

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Спосіб приготування:

Виставте температуру 180°С.

Наріжте вершкове масло, покладіть у сотейник і розтопіть та дайте охолонути. Після цього влийте масло тонкою цівкою в молоко і перемішайте.

Збийте яйця з цукром та додайте остиглі масло з молоком.

Окремо мішайте борошно, спеції, ванільний цукор, соду. Потім з‘єднайте сухі та вологі інгредієнти і перемішайте.

Додайте в тісто брусничне варення, перемішайте.

Форму змастіть вершковим маслом та присипте панірувальними сухарями. Вилийте тісто у форму та випікайте протягом 40 хвилин.

Глазур: реремішайте міксером інгредієнти для глазурі та прикрасьте кекс.

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