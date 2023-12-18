До святкового столу: рецепт шведського різдвяного кекса
Спробуйте приготувати простий у виконанні, але дуже смачний і запашний шведський різдвяний кекс з варенням. Ви будете в захваті. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Яйця курячі – 2 шт.
Цукор – 300 г
Борошно пшеничне – 300 г
Масло вершкове 73% – 50 г
Молоко – 150 мл
Гвоздика мелена – 1/2 ч. л.
Кориця мелена – 2 ч. л.
Імбир сушений мелений – 1 ч. л.
Цукор ванільний – 1 ч. л.
Сода харчова – 1 ч. л.
Брусничне варення – 2 ст. л.
Панірувальні сухарі – 10 г
Для глазурі:
Яєчний білок – 1/2 шт.
Лимон, сік – 1 ч. л.
Цукрова пудра – 250 г
Для прикраси (заморожені ягоди)
Брусниця – за смаком
Смородина – за смаком
Читайте також: Новорічні тістечка у формі шишок з трьох інгредієнтів: відеорецепт
Спосіб приготування:
Виставте температуру 180°С.
Наріжте вершкове масло, покладіть у сотейник і розтопіть та дайте охолонути. Після цього влийте масло тонкою цівкою в молоко і перемішайте.
Збийте яйця з цукром та додайте остиглі масло з молоком.
Окремо мішайте борошно, спеції, ванільний цукор, соду. Потім з‘єднайте сухі та вологі інгредієнти і перемішайте.
Додайте в тісто брусничне варення, перемішайте.
Форму змастіть вершковим маслом та присипте панірувальними сухарями. Вилийте тісто у форму та випікайте протягом 40 хвилин.
Глазур: реремішайте міксером інгредієнти для глазурі та прикрасьте кекс.
Радимо також звернути увагу не рецепт штолена для початківців.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!