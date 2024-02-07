До будь-якого гарніру: рецепт тефтелей зі свинини у томатному соусі

Після довгого дня немає нічого кращого, ніж затишна вечеря з ароматною та ситною стравою. М'ясні кульки в томатному соусі – це чудове рішення, яке не лише вгамує ваш голод, але й подарує справжню гастрономічну насолоду. Рецептом поділився портал Shuba.

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Секрети ідеальних тефтелей:

Свіже м'ясо: Вибирайте свіже, не заморожене м'ясо з невеликим вмістом жиру, щоб тефтелі вийшли соковитими.У цьому рецепті використовується свинина, але ви можете замінити її яловичиною, курятиною або зробити мікс з декількох видів м'яса.

Правильний фарш: Подрібніть м'ясо та цибулю на м'ясорубці, щоб отримати однорідну консистенцію. Додайте замочений у молоці хліб для м'якості та пишності.

Обсмажування: Обсмажте тефтелі на сковороді до золотистої скоринки. Це не лише додасть їм апетитного вигляду,але й допоможе "запечатати" соки всередині.

Ароматний соус: Приготуйте соус з томатів, цибулі, спецій та зелені. Він додасть тефтелям пікантного смаку та апетитного аромату.

Інгредієнти:

М'ясо (свинина, яловичина, курка) – 500 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Хліб білий – 1 скибочка

Молоко – 50 мл

Яйце куряче – 1 шт.

Сіль та перець – за смаком

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Олія оливкова – 2 ст. л.

Томатна паста – 2 ст. л.

Вода – 200 мл

Часник – 2 зубчики

Лавровий лист – 1 шт.

Зелень (петрушка, кріп) – за смаком

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Приготування:

М'ясо та цибулю подрібніть на м'ясорубці. Хліб замочіть у молоці на 5 хвилин,потім відіжміть та додайте до фаршу. Вбийте яйце, посоліть, поперчіть та ретельно вимішайте фарш. З фаршу сформуйте невеликі кульки,обваляйте їх у борошні. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте тефтелі з усіх боків до золотистої скоринки. У мисці змішайте томатну пасту, воду,подрібнений часник, лавровий лист. Залийте тефтелі соусом, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте 15-20 хвилин. За 5 хвилин до готовності додайте подрібнену зелень. Подавайте тефтелі в томатному соусі з улюбленим гарніром (макарони, рис,картопляне пюре).

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