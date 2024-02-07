До будь-якого гарніру: рецепт тефтелей зі свинини у томатному соусі
Після довгого дня немає нічого кращого, ніж затишна вечеря з ароматною та ситною стравою. М'ясні кульки в томатному соусі – це чудове рішення, яке не лише вгамує ваш голод, але й подарує справжню гастрономічну насолоду. Рецептом поділився портал Shuba.
Секрети ідеальних тефтелей:
- Свіже м'ясо: Вибирайте свіже, не заморожене м'ясо з невеликим вмістом жиру, щоб тефтелі вийшли соковитими.У цьому рецепті використовується свинина, але ви можете замінити її яловичиною, курятиною або зробити мікс з декількох видів м'яса.
- Правильний фарш: Подрібніть м'ясо та цибулю на м'ясорубці, щоб отримати однорідну консистенцію. Додайте замочений у молоці хліб для м'якості та пишності.
- Обсмажування: Обсмажте тефтелі на сковороді до золотистої скоринки. Це не лише додасть їм апетитного вигляду,але й допоможе "запечатати" соки всередині.
- Ароматний соус: Приготуйте соус з томатів, цибулі, спецій та зелені. Він додасть тефтелям пікантного смаку та апетитного аромату.
Інгредієнти:
- М'ясо (свинина, яловичина, курка) – 500 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Хліб білий – 1 скибочка
- Молоко – 50 мл
- Яйце куряче – 1 шт.
- Сіль та перець – за смаком
- Борошно пшеничне – 2 ст. л.
- Олія оливкова – 2 ст. л.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Вода – 200 мл
- Часник – 2 зубчики
- Лавровий лист – 1 шт.
- Зелень (петрушка, кріп) – за смаком
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Приготування:
- М'ясо та цибулю подрібніть на м'ясорубці.
- Хліб замочіть у молоці на 5 хвилин,потім відіжміть та додайте до фаршу.
- Вбийте яйце, посоліть, поперчіть та ретельно вимішайте фарш.
- З фаршу сформуйте невеликі кульки,обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте олію на сковороді та обсмажте тефтелі з усіх боків до золотистої скоринки.
- У мисці змішайте томатну пасту, воду,подрібнений часник, лавровий лист.
- Залийте тефтелі соусом, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте 15-20 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності додайте подрібнену зелень.
- Подавайте тефтелі в томатному соусі з улюбленим гарніром (макарони, рис,картопляне пюре).
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