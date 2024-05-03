Змінюють склад крові та погіршують стан здоров‘я: вживання яких продуктів варто скоротити

Хоча пропаганда здорового харчування ведеться вже не один десяток років, кількість прихильників смаженого, жирного, солоного та інших "шкідливих" продуктів не зменшується.

На жаль, наслідки неправильного харчування не обмежуються лише збільшенням ваги та проблемами з травленням. Найбільш небезпечним є те, що воно може негативно вплинути на склад крові. Про це пише Радіотрек.

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До ТОПу продуктів, які шкодять вашому здоров'ю, входять:

М'ясо, ковбасні вироби та паштети з магазинів: ці продукти часто містять багато насичених жирів, які негативно впливають на рівень холестерину в крові.

Копчена риба: під час копчення риби утворюються канцерогенні речовини, які можуть призвести до розвитку раку.

під час копчення риби утворюються канцерогенні речовини, які можуть призвести до розвитку раку. Продукти з пальмовою олією: пальмова олія містить багато транс-жирів, які шкодять серцю та судинам.

пальмова олія містить багато транс-жирів, які шкодять серцю та судинам. Солоні та мариновані овочі: надмірне вживання солі може призвести до підвищення артеріального тиску.

надмірне вживання солі може призвести до підвищення артеріального тиску. Алкоголь: алкоголь негативно впливає на всі органи та системи організму, а також може призвести до розвитку залежності.

Вживання цих продуктів, як окремо, так і в поєднанні, може призвести до того, що кров стане густішою. Це, в свою чергу, підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а також утворення тромбів.

Звичайно, з'їсти маленький шматочок "шкідливої" їжі не є смертельно небезпечним. Проте лікарі не рекомендують зловживати такими продуктами, адже це може мати серйозні наслідки для вашого здоров'я.

Нагадаємо, названо 20 продуктів, які не провокують набір ваги.

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