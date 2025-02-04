Позбавтесь від цього негайно: від чого варто позбутись, щоб бути у тренді

У 2025 році модниці змушені будуть переглянути свій стиль, адже багато трендів минулих сезонів втрачають актуальність. Деякі улюблені елементи гардероба поступаються місцем новим, більш витонченим і практичним рішенням.

Стильні модниці вже продемонстрували, що "прямокутні" пальта та леопардові принти відходять у минуле. Видання Who What Wear назвало сім головних антитрендів, від яких варто відмовитися у 2025 році.

"Прямокутні" пальта

Оversize більше не на піку популярності. У цьому сезоні акцент робиться на жіночність, тому довгі пальта з поясом стають головним must-have. Такий фасон підкреслює талію та візуально подовжує силует, роблячи образ елегантнішим.

Плісировані міні-спідниці

Звабливий стиль поступається офіційності. У моді знову спідниці-олівець, проте з оновленими матеріалами та відтінками. Найактуальнішими будуть теплі тони, шкіряні, трикотажні та сітчасті моделі.

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Леопардовий принт

Любителькам анімалістичних мотивів варто змінити свої вподобання. Леопардовий візерунок поступається місцем зебровому принту – більш стриманому та універсальному, який чудово комбінується з будь-яким гардеробом.

Бейсболки

Замість спортивного стилю в тренди повертається елегантність. У моді капелюхи: від вишуканих моделей-таблеток, що гармоніюють із діловими луками, до капелюхів-відер, які стануть чудовим доповненням до casual-образів.

Кашемірові рукавички

Шкіряні аксесуари повертаються! Шкіряні рукавички — не лише стильний елемент, а й практичний вибір, оскільки вони мають теплу підкладку, що захищає від холоду.

Норкові шуби

Штучне хутро — головний тренд сезону. Модниці обирають короткі "кудлаті" куртки, які додають образу стильного акценту. Вони чудово поєднуються як з широкими джинсами, так і з легінсами.

Сумки-шопери

Практичність залишається, але у новій формі. Сумки для боулінгу повертаються у моду, стаючи стильним і функціональним аксесуаром для будь-якого образу.

У 2025 році мода робить акцент на жіночність, елегантність і комфорт. Тож настав час оновити гардероб відповідно до нових тенденцій!

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