Цікавий рецепт, який вас здивує: Як приготувати курку з лимоном
Хто не любить апетитну, соковиту курочку на вечерю? Цей рецепт простий, як два пальці об асфальт, але результат вас приємно здивує. Секрет страви – у пікантній подушці з лимонів, яка дає курці неймовірний аромат та соковитість.
Спробуйте приготувати курку з лимоном за рецептом prostoway! Ця страва не лише неймовірно смачна, але й дуже проста у приготуванні.
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Що вам знадобиться:
- 4 курячих філе
- 1 ст. л. коричневого цукру
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. меленого чорного перцю
- 1 ч. л. сушеного часнику
- 1 ч. л. солі
- 1 лимон
- Оливкова олія
Як готувати:
- Змішайте спеції.
- Натріть курячі філе оливковою олією та спеціями.
- Наріжте лимон кружальцями або скибками.
- Викладіть лимони на дно форми для запікання. Додайте трохи тим'яну, якщо є.
- Зверху викладіть курку (цілу або порційно розрізану).
- Випікайте 25 хвилин при 190 градусах.
- Виключіть вогонь, накрийте форму фольгою і залиште курку в гарячій духовці ще на 10 хвилин.
Порада:
- Для більш насиченого смаку можна замаринувати курку в спеціях з оливковою олією за годину до приготування.
- До лимонів можна додати інші цитрусові, наприклад, апельсин або грейпфрут.
- Замість лимонів можна використовувати апельсини.
- Подавайте курку з вашим улюбленим гарніром: рисом, картоплею або овочами.
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