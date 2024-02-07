Цікавий рецепт, який вас здивує: Як приготувати курку з лимоном

Хто не любить апетитну, соковиту курочку на вечерю? Цей рецепт простий, як два пальці об асфальт, але результат вас приємно здивує. Секрет страви – у пікантній подушці з лимонів, яка дає курці неймовірний аромат та соковитість.

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Спробуйте приготувати курку з лимоном за рецептом prostoway! Ця страва не лише неймовірно смачна, але й дуже проста у приготуванні.

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Що вам знадобиться:

4 курячих філе

1 ст. л. коричневого цукру

1 ч. л. паприки

1 ч. л. меленого чорного перцю

1 ч. л. сушеного часнику

1 ч. л. солі

1 лимон

Оливкова олія

Як готувати:

Змішайте спеції. Натріть курячі філе оливковою олією та спеціями. Наріжте лимон кружальцями або скибками. Викладіть лимони на дно форми для запікання. Додайте трохи тим'яну, якщо є. Зверху викладіть курку (цілу або порційно розрізану). Випікайте 25 хвилин при 190 градусах. Виключіть вогонь, накрийте форму фольгою і залиште курку в гарячій духовці ще на 10 хвилин.

Порада:

Для більш насиченого смаку можна замаринувати курку в спеціях з оливковою олією за годину до приготування.

До лимонів можна додати інші цитрусові, наприклад, апельсин або грейпфрут.

Замість лимонів можна використовувати апельсини.

Подавайте курку з вашим улюбленим гарніром: рисом, картоплею або овочами.

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