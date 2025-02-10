'Маю офіційний дозвіл': Потап дав інтерв'ю та вперше розповів, як виїхав з України під час війни і чому знімав штани перед росіянами

Український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко), який зараз будує кар'єру в Європі під ім'ям Славік Балаган, вперше поділився, як йому вдалося виїхати з України під час повномасштабного вторгнення. 43-річний артист зазначив, що він зробив це легальним шляхом, і навіть час від часу повертається в Україну, щоб підтримати військових та волонтерів.

Про це Потап розповів в інтерв'ю Юрію Дудю. Артист поділився, що після початку війни він мав бесіду з Валерієм Залужним, який дав йому "батьківську" пораду – допомагати захисникам на свій спосіб.

"Я регулярно перетинаю кордон України, як у в'їзд, так і у виїзд. У мене є легальний спосіб це робити. Всі мої заробітки за кордоном йдуть на підтримку армії та волонтерів. Наразі в Україні я займаюся лише благодійною діяльністю, а решта моєї роботи відбувається за кордоном", – розповів репер.

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Потап додав, що має офіційний дозвіл на перетин кордону, отриманий від відповідних органів, що дозволяє йому вільно виїжджати та повертатися в Україну. За його словами, він неодноразово виїжджав під час війни з різних причин, але часто повертається, оскільки це є частиною умов його контракту.

"Існують різні системи, методи та програми, створені органами влади, які дозволяють отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це не просто, потрібно пройти через бюрократичні процедури. За цей час я виїжджав з різних причин за допомогою різних організацій. Однак дозвіл вимагає, щоб я обов'язково повертався. Я виїжджаю на визначений період і після цього повертаюся", – пояснив артист.

Крім того, Потап поділився, що регулярно підтримує військових, волонтерів та медичні організації, зокрема, він мав розмову з колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Продюсер зазначив: "Він підійшов, по-батьківськи потиснув мені руку і сказав: 'Допомагайте фронту. Ваша місія – підтримувати, чим можете'. Я роблю це через свою професію. Я маю можливість заробляти за кордоном і буду продовжувати це робити".

Також репер пояснив, чому за два місяці після окупації країною-агресором РФ Криму виступив у Москві з удячністю за те, що там приймають українських артистів.

31 травня 2014 року Потап у складі гурту "Потап і Настя" брав участь у зйомках російського шоу, які відбувалися в Москві. Під час виступу українська співачка Настя Каменських, реагуючи на його прохання, зняла з Потапа штани.

"Офіційно від усіх українських артистів: "Росіє, дякую, що ви нас приймаєте", – заявив тоді Потап, стоячи на сцені у спущених штанях.

За словами Потапа, виступаючи тоді в Москві, він нібито не розумів, що відбувається.

"2014 рік. Ми, як і всі артисти, виступали в Москві. Але цього року в нас був світовий тур. Ми їздили нескінченно з Настею за кордоном, в Америці, у Німеччині, де тільки можна. Українська влада – у цей момент тільки початок ситуації в Криму – не коментує нічого. Українська влада не каже, що це таке. Ми не розуміємо, що це, але розуміємо, що щось відбувається. Ніхто не розуміє", – заявив шоумен.

Шоумен заявив, що насправді зняв штани нібито перед артистками українського походження Таїсією Повалій та Ані Лорак, які також тоді перебували в залі.

"Ми не розуміємо. Цього влада не коментує, не пояснює. Ми до кінця не розуміємо ситуації. Нас запрошують на премію Ru.tv, де сидять у залі українські артисти, які вже давним-давно зняли штани по-справжньому перед режимом [нелегітимного російського президента Володимира] Путіна. І цей жарт я зробив їм, у їхній бік. Сиділи Ані Лорак і Таїсія Повалій. Це я зробив їм. У залі це було зрозуміло, у телеверсії це вихопили, я жарт не дотиснув, не підсилив, не конкретизував. Загалом він вийшов досить неоднозначним, за що я дістав потім порцію хейту в Україні", – пояснив мотивацію свого вчинку артист.

Потап заявив, що просить вибачення за свій вчинок у тих, кого він образив.

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