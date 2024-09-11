Кішка Тейлор Свіфт заробляє більше, ніж її бойфренд: що відомо по породу скоттіш-фолд

Відома та мегапопулярна американська співачка Тейлор Свіфт має кішку породи скоттіш-фолд. Її улюбленицю звати Олівія Бенсон. Кішка 34-річної співачки входить у трійку котів світу, що заробляють мільйони доларів на рік. Зокрема, Олівія Бенсон, має більший капітал, ніж бойфренд Тейлор Свіфт Тревіс Келсі з НФЛ.

Згідно з даними AllAboutCats.com, Олівія Бенсон знімалася з Тейлор Свіфт у її кліпах, вона брала учать й у високобюджетних рекламних роликах. Олівія Бенсон заробила 97 мільйонів доларів.

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У Тейлор Свіфт на вихованні перебуває троє котів: Мередіт Грей (шотландська висловуха), вищезгадані Олівія Бенсон і Бенджамін Баттон (регдол). Співачка 2019 року сказала TIME: "У мене є коти. Я одержима ними. Я дуже люблю своїх котів".

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Що відомо про котів Тейлор Свіфт. Джерело: instagram.com/taylorswift

Коли в неї спитали, чому вона обрала котів, Тейлор Свіфт відповіла: "Вони дуже гідні. Вони незалежні. Вони дуже здатні впоратися зі своїм власним життям".

За кого на виборах президента США голосуватиме Тейлор Свіфт

До речі, після дебатів Камали Гарріс та Дональда Трампа співачка оголосила себе "бездітною котячою жінкою". Тейлор Свіфт оголосила, що голосуватиме за віцепрезидентку США Камалу Гарріс на президентських виборах у 2024 році. У дописі в соціальних мережах співачка опублікувала фото з одним зі своїх котів (Бенджамін Баттон породи регдол) на руках й підписала її так: "Тейлор Свіфт. Бездітна котяча леді".

Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс після дебатів з Трампом. Джерело: instagram.com/taylorswift

Пропонуємо дізнатися більше про котячу породу скоттіш-фолд (шотландський висловухий кіт).

Шотландський висловухий кіт, або скоттіш-фолд, вже давно завоював серця багатьох любителів котів. Його мила мордочка з великими очима та характерні загнуті вушка роблять його одним з найпопулярніших порід у світі.

Особливості породи скоттіш-фолд

Найвиразніша риса скоттіш-фолда – це, звичайно ж, загнуті вперед вушка. Однак, існують і скоттіш-страйти з прямими вухами. Забарвлення шерсті може бути різноманітним: від однотонного до плямистого або смугастого.

Шотландські висловухі коти відомі своїм спокійним і лагідним характером. Вони добре ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами. Скоттіш-фолди дуже прив'язані до своїх власників і люблять проводити з ними час.

Як і багато інших чистокровних порід, скоттіш-фолди можуть бути схильні до певних генетичних захворювань, таких як остеохондродісплазія (хондродістрофія). Тому важливо купувати кошеня у відповідального заводчика.

Догляд за скоттіш-фолдом нескладний. Регулярне розчісування допоможе підтримувати шерсть у хорошому стані, а чищення вух – запобігти інфекціям.

Ціна на кошеня скоттіш-фолда може значно варіюватися залежно від низки факторів:Кошенята з більш відомих розплідників, як правило, коштують дорожче. Рідкісні забарвлення можуть збільшити вартість. Кошенята з ідеальною конформацією, тобто ті, що максимально відповідають стандартам породи, також коштують дорожче.

Середня ціна на кошеня скоттіш-фолда в Україні становить від 500 до 1500 доларів США. Однак, вартість може бути як значно нижчою, так і вищою.

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