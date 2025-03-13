Ідеальний вибір для лінивих господарів: топ найневибагливіших порід собак

Вибір собаки — це важливий крок, який здатен змінити ваше життя. Часто люди хвилюються, що домашній улюбленець буде часто хворіти або завдасть шкоди ремонту в оселі. Щоб уникнути зайвих труднощів, варто звернути увагу на породи, які прості в догляді та мають врівноважений характер.

Навіть найлегші у догляді собаки потребують уваги, турботи та щоденних прогулянок. Однак деякі породи більше підходять для власників-початківців — вони слухняні, здорові й не вимагають складної дресури. Ось шість найневибагливіших собак, які стануть чудовими компаньйонами і для квартири, і для приватного будинку. Про це пише Уніан.

Мопс Ці песики стануть ідеальними для тих, у кого немає можливості довго гуляти з собакою. Мопсам не потрібні тривалі прогулянки, більше того — вони можуть нашкодити їхньому здоров’ю. Це спокійна, ласкава та дружелюбна порода, яка чудово ладнає з дітьми й дорослими. Єдине, про що варто пам’ятати: мопси схильні до переїдання та перегріву, тож потрібен контроль харчування та уникання спеки.

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Чихуахуа Ці маленькі собаки чудово почуваються навіть у невеликих квартирах. Вони їдять зовсім мало, не потребують багато простору й легко обходяться короткими прогулянками. Чихуахуа дуже прив’язуються до господаря, але важливо не розпещувати їх і не допускати агресії — виховання має бути послідовним і м’яким.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль Ніжний, лагідний і завжди в хорошому настрої — цей пес стане чудовим компаньйоном. Він слухняний, легко піддається дресируванню й майже не линяє. Йому не потрібні багатогодинні активні прогулянки — достатньо півгодини на день. А ще кавалери не псують меблі й легко пристосовуються до життя в квартирі.

Бостон-тер’єр Ця порода відзначається розумом, доброзичливістю й невибагливістю. Бостон-тер’єри легко уживаються з дітьми та іншими домашніми тваринами, швидко навчаються командам і не вимагають складного догляду. До того ж вони майже не линяють, а при належному догляді рідко хворіють. Взимку їм може знадобитися одяг, аби не змерзнути на прогулянці.

Пекінес Спокійний, миролюбний і не надто активний пес, який чудово підходить для утримання в квартирі. Пекінес не потребує тривалих прогулянок або виснажливих ігор. Однак його шерсть вимагає регулярного догляду — потрібно періодично вичісувати, а також захищати улюбленця від перегріву в спекотні дні.

Золотистий ретривер Якщо ви мрієте про великого, розумного і доброзичливого собаку, ретривер — відмінний вибір. Ця порода славиться високим інтелектом і легко піддається дресируванню. Золотисті ретривери ладнають з усією родиною, добре взаємодіють із дітьми та іншими тваринами. Вони рідко хворіють і мають тривалу тривалість життя. Хоча регулярні прогулянки та розчісування потрібні, ці турботи нескладні й приємні для господарів.

Нагадаємо, ми вже писали про топ порід собак, які чудово контактують з дітьми.

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