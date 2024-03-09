Ідеальний повітряний десерт, який не нашкодить фігурі: 5 хвилин приготування та всього два інгредієнти (відео)

Коли хочеться насолоджуватися легкими та освіжаючими десертами, не варто собі відмовляти, навіть якщо ви намагаєтеся "схуднути до літа". Пропонуємо рецепт мусу, який можна приготувати з лише двох простих інгредієнтів.

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Навіть неймовірно повітряний та ніжний десерт можна створити, використовуючи всього лише сік та манну крупу, стверджують кулінарні експерти з каналу DreamyDessert.

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Повітряний мус із соку та манної крупи

Інгредієнти:

Сік - 500 г

Манна крупа - 50 г

Цукор - за смаком

Як приготувати десерт без випічки з соку та манки

Підготуйте суміш: Додайте манну крупу в сік та додайте цукор до свого смаку. Перемішайте, щоб усі інгредієнти добре з'єдналися. Варіть: Поставте суміш на малий вогонь і варіть, помішуючи, до того моменту, поки суміш не загусне. Охолодіть: Після закінчення варіння дайте суміші повністю охолонути. Це допоможе їй набрати потрібну консистенцію. Збийте: Використовуйте міксер або блендер, щоб збити суміш до м'якого та повітряного стану. Ви помітите, що мус стане світлим та дуже пишним. Подавайте: Розкладіть готовий мус по формах чи склянках і прикрасьте за вашим бажанням. Можете додати свіжі фрукти, ягоди або легкі вершки для більшої насолоди.

Цей простий, але надзвичайно смачний десерт стане ідеальним вибором для будь-якого літнього заходу або просто для вечора на балконі.

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