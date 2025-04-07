Ідеальні для тих, хто багато працює: топ спокійних та лінивих собак

За словами експерта з поведінки собак Вілла Атертона, є породи, які чудово підходять людям, які більшість часу проводять поза домом. Для тих, хто через роботу часто відсутній, вибір правильної породи особливо важливий, адже не кожен собака добре переносить самотність.

Атертон наголошує, що якщо ви знаєте, що не будете вдома більшу частину дня, варто звернути увагу на собак, які мають спокійний характер і можуть комфортно залишатися на самоті. Одним із найкращих варіантів у цьому випадку є грейхаунд. Незважаючи на свою спортивну зовнішність і репутацію швидкісних бігунів, ці собаки напрочуд спокійні й ліниві. Їм достатньо коротких прогулянок зранку та ввечері, а решту часу вони із задоволенням проведуть у спокої.

Ще одна ідеальна порода для зайнятих людей — англійський бульдог. Ці собаки невибагливі, люблять дрімати і не вимагають багато фізичної активності. Бульдоги зазвичай добре переносять перебування наодинці й можуть спати більшу частину дня, поки чекають на повернення господаря.

Серед великих порід добре себе почуває на самоті бульмастиф. Вони від природи незалежні й не потребують постійної уваги. Крім того, коли власник відсутній, бульмастиф може сприймати це як свою "роботу" — охороняти дім.

Бассет-хаунд також підходить для людей із щільним графіком. Ці собаки мають спокійний темперамент, не схильні до тривоги та віддають перевагу сну і відпочинку. Вони терплячі, врівноважені й можуть довго залишатися вдома без стресу.

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Для поціновувачів незалежних характерів добре підійде акіта. Це собака з сильною волею, яка комфортно почувається на самоті. Проте важливо подбати про ранню соціалізацію, щоб уникнути поведінкових проблем.

Ще один хороший варіант — чау-чау. Ці собаки відомі низьким рівнем тривожності і не надто страждають, залишаючись одні. Їхня стриманість і незалежність робить їх хорошими компаньйонами для тих, хто часто затримується на роботі.

До речі, нещодавно в Індії відбулася незвичайна подія — кінолог Сатіш із міста Бенгалуру придбав найдорожчого собаку у світі за понад 240 мільйонів гривень. Пес на ім’я Кадабомба Окамі є гібридом вовка і кавказької вівчарки, що робить його унікальним у своєму роді.

Нагадаємо, ми вже писали про топ порід собак, які чудово контактують з дітьми.

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