Ідеально після застілля: рецепт курячого супу з плавленим сиром за 20 хвилин

Цей суп - справжній подарунок для любителів ситних і смачних супів. Він густий, насичений і має ніжний вершковий смак. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Вода - 2,5 л

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Картопля - 3 шт.

Куряче філе - 1 шт.

Рис - 100 г

Лавровий лист - 2 шт.

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Олія - 30 мл

Плавлений сир - 70 г

Зелень - 20 г

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Приготування:

Овочі почистіть, помийте і наріжте шматочками. У киплячу підсолену воду покладіть цибулю, моркву, лаврові листи та картоплю. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні до напівготовності овочів. Куряче філе помийте, наріжте кубиками, посоліть, поперчіть і обсмажте на олії до рум'яності, періодично помішуючи. Тим часом у киплячий суп покладіть промитий рис і варіть до його готовності. За кілька хвилин до готовності додайте в суп нарізані шматочки плавленого сиру та обсмажену курятину. Подавайте готовий суп, посипавши подрібненою зеленню.

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