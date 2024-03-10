Ідеально пити в колі друзів: рецепт коктейлю "Чорне яблуко" з єгермейстром
Занурте свої смакові рецептори у світ спокусливих ароматів з цим елегантним коктейлем. Ніжно поєднуючи запаморочливі ноти рідкісного та ароматного "Єгермейстера" з яблучним бренді та бітером, цей напій являє собою втілення класичного яблучного пирога з імбиром і корицею у світі елітних алкогольних напоїв.
Кожен ковток розкриває багатогранний смак, що огортає ваші рецептори приголомшливою терпкістю та пікантністю. Робиться швидко, п‘ється - ще швидше. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (4 порції)
- 45 мл "Єгермейстера"
- 30 мл яблучного бренді
- 4 г яблучного бітера
- Кубики льоду (за смаком)
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Приготування
Налийте всі інгредієнти до наповненої льодом склянки та ретельно перемішайте.
Прикрасьте коктейль витонченою апельсиновою цедрою, щоб довершити аромат цього шедевра.
Дозвольте собі поринути у світ витонченості та осіннього шарму з кожним елегантним ковтком цього унікального коктейлю.
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