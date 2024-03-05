Ідеально до гарніру: Як приготувати насичений грибний соус

Хто з нас не любить смачну та ситну їжу? А щоб зробити страву ще більш апетитною, можна додати до неї грибний соус. Він ідеально підходить до будь-якого гарніру: макаронів, рису, гречки чи картоплі.

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Приготувати грибний соус дуже просто, з цим завданням впорається навіть кулінар-початківець. Вам знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів, пише prostoway.

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Інгредієнти:

Печериці - 250 г

Цибуля - 2 шт.

Часник - 4 зубчики

Вершки - 120 мл

Вода - 150 мл

Сіль, перець

Як приготувати:

Подрібніть цибулю та часник, обсмажте їх на олії. Додайте на сковороду нарізані печериці та готуйте до готовності. Влийте вершки, посоліть, поперчіть та додайте інші спеції за вашим смаком. Тушкуйте соус протягом 5-6 хвилин.

Ваш грибний соус готовий! Він додасть вашій страві неповторного аромату та смаку.

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