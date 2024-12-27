Ідеально для вихідних: 5 коротких захоплюючих серіалів

Шукаєте щось особливе для перегляду за кілька вечорів? Пропонуємо добірку вражаючих серіалів з одного сезону, які тримають увагу від першої до останньої серії. Про це пише РБК.

"Покерфейс" занурює глядача у світ дівчини з унікальною здібністю – вона миттєво розпізнає брехню. Цей дар стає як благословенням, так і прокляттям, спонукаючи героїню використовувати свій талант для допомоги іншим, часто опиняючись у небезпечних ситуаціях.

У серіалі "Минулої ночі в Треморі" удар блискавки дарує піаністу надприродну здатність бачити майбутнє. Проте це "благословення" перетворюється на кошмар, коли він дізнається про загрозу, що нависла над його близькими.

"Чорний птах" – напружена кримінальна драма про наркодилера, який укладає угоду з ФБР. Його завдання – втертися в довіру до небезпечного вбивці. Проте хто насправді маніпулює ким? Відповідь може здивувати.

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Екранізація роману Стівена Кінга "11.22.63" розповідає історію вчителя англійської, який отримує шанс змінити історію, запобігши вбивству президента Кеннеді. Чи можливо переписати минуле без катастрофічних наслідків для майбутнього?

"Захоплений рейс" – напружений трилер про досвідченого перемовника, який опиняється серед пасажирів захопленого терористами літака. Кожна хвилина може стати вирішальною у грі між життям і смертю.

Кожен з цих серіалів пропонує завершену історію, яку можна переглянути за вихідні, отримавши повне задоволення від розв'язки без необхідності чекати наступного сезону.

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