Ідеально для вечірнього перегляду: топ небанальних серіалів, від яких неможливо відірватись

Цікаві серіали можуть не лише підняти настрій, але й надихнути на роздуми, особливо якщо їхній сюжет небанальний. Міні-серіали з одним сезоном і невеликою кількістю епізодів – чудовий вибір для кількох вечорів після роботи.

РБК-Українапропонує 5 міні-серіалів, які точно варті вашої уваги.

"Закон Лідії Поет"

Цей серіал розповідає історію першої жінки-правозахисниці в Італії кінця XIX століття. Однак це не просто історичний сюжет. Він про боротьбу за право займатися улюбленою справою та складні вибори в особистому житті.

"Чоловік із Флориди"

Детективна драма про колишнього копа, який через азартні ігри втратив усе. Щоб повернути втрачене, він обирає небезпечний і не зовсім правильний шлях.

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"Дисклеймер"

Цей міні-серіал розповідає про журналістку, яка не боїться братися за найскладніші справи. Її життя перевертається, коли вона знаходить книгу, де детально описано її власну історію. Водночас до неї повертаються спогади, які вона прагнула забути.

"Всевидюче око"

Напружений серіал із несподіваною розв’язкою. У центрі сюжету дівчина, яка починає розуміти, що її життя сповнене таємниць. Вона намагається розкрити всі інтриги, проте це виявляється непростим завданням.

"Поганий хірург: Любов під скальпелем"

Документальний міні-серіал про італійського хірурга, який мріє про науковий прорив. Але за його професійними амбіціями ховається чимало секретів, і не всі вони мають законний чи етичний характер.

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