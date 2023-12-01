Ідеально для різдвяних та новорічних свят: 4 ідеї розкішного 'зимового' манікюру

Наближаються новорічні свята, а це значить, що варто підготувати не лише вбрання, але й свої нігті. Наймоднішим новорічним дизайном називають поєднання золотого з чорним. Не вийшли з моди і блискітки, та звісно символічний колір Дерев‘яного дракону – зелений. Радіотрек підготував для вас перелік наймодніших манікюрів для новорічних свят.

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З блискітками

Цей дизайн ніколи не виходить з моди. Спробуйте нюдову основу і виділіть кілька нігтів глітером. Фанатам французького манікюру сподобається варіант, де кінчики нігтів прикрашені різнокольоровим блиском.

Золото

Це абсолютний тренд зимової моди 2023-2024. Використовуйте фольгу, глітер, хромовану пудру або золотий лак, щоб створити ефектне золоте покриття. Золото виглядає чудово в поєднанні з актуальними відтінками зимового манікюру, такими як коричневий, чорний та оливковий.

Фіолет

Фіолетовий колір також у тренді цієї зими. Обирайте яскраві варіації фіолетового манікюру з камінцями, глітером або ніжно-лавандовим однотонним дизайном. Сміливо експериментуйте зі світловідбивним лаком, він завжди в тренді.

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Смарагд

Глибокий, насичений, елегантний смарагдовий колір ідеально підходить для зимових свят. Спробуйте френч у смарагдових тонах, поєднуючи матовий та глянцевий ефекти. Для додаткового оформлення можна використовувати зображення сніжинок, золота і т. д.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр вийшов з моди у 2023 році.

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