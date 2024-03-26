Ідеально для посту: рецепт веганського майонезу

Цей рецепт майонезу не містить яєць, замість них використовується аквафаба - рідина з консервованого горошку. З однієї банки горошку можна приготувати дві порції майонезу.

Відео дня

Цей майонез має приємний смак та аромат і дозволений у піст. З його приготуванням впорається навіть новачок. Про це пише Schuba.

Інгредієнти:

Аквафаба - 80 мл

Олія соняшникова рафінована - 200 мл

Гірчиця - 1,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Сік лимона - 1 ст. л.

Читайте також про 5 пісних страв, які можна приготувати, щоб урізноманітнити своє меню

Приготування:

Помістіть олію, гірчицю та аквафабу в стакан для блендера. Погрузіть ніжку блендера на дно і збивайте, не рухаючи її, до отримання густої емульсії. Додайте сіль, цукор і сік лимона, збийте майонез до однорідності.

Цим майонезом можна приправити:

Салати

Бутерброди

Овочеві гарніри

Веганські страви

Радимо також приготувати пісний медовий кекс з горіхами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!