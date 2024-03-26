Ідеально для посту: рецепт веганського майонезу
Цей рецепт майонезу не містить яєць, замість них використовується аквафаба - рідина з консервованого горошку. З однієї банки горошку можна приготувати дві порції майонезу.
Цей майонез має приємний смак та аромат і дозволений у піст. З його приготуванням впорається навіть новачок. Про це пише Schuba.
Інгредієнти:
- Аквафаба - 80 мл
- Олія соняшникова рафінована - 200 мл
- Гірчиця - 1,5 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Сік лимона - 1 ст. л.
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Приготування:
- Помістіть олію, гірчицю та аквафабу в стакан для блендера.
- Погрузіть ніжку блендера на дно і збивайте, не рухаючи її, до отримання густої емульсії.
- Додайте сіль, цукор і сік лимона, збийте майонез до однорідності.
Цим майонезом можна приправити:
- Салати
- Бутерброди
- Овочеві гарніри
- Веганські страви
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