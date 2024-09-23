Хитрий тест з ПДР: хто з водіїв повинен пропустити трамвай
Завдання з теми пріоритету маршрутних транспортних засобів. Який з водіїв авто повинен поступитися дорогою трамваю в ситуації показаній на малюнку?
Цю задачу опублікував YouTube-канал "За! Правилами".
Можливі варіанти відповідей:
- Тільки водій червоного авто.
- Тільки водій синього авто.
- Обидва повинні пропустити трамвай.
- Жоден з автомобілів не зобов'язаний пропускати трамвай.
Розбір задачі
Два автомобілі рухаються по прямій на дорозі, один трамвай в'їжджає в депо, а інший виїжджає з нього.
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Шляхи транспортних засобів перетинаються, тому одному з них потрібно поступитися дорогою.
Помилково думати, що обидва трамваї мають пріоритет над автомобілями в ситуації, зображеній на малюнку, оскільки трамвайні колії тут перетинають дорогу для нерейкових транспортних засобів за межами перехрестя (в'їзд і виїзд із трамвайного депо не вважаються перехрестям).
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Таким чином водій синього автомобіля має беззаперечну перевагу над трамваєм, який виїжджає з депо і проїде першим.
Водночас водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою трамваю, що не виїжджає, а, навпаки, прямує до депо.
Правильна відповідь №1
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