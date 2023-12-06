''Сумне божество'' знайшли у стародавній могилі в Греції (фото)

У Греції археологи знайшли бюст жінки, датований кінцем 4-го століття до нашої ери. Він був знайдений разом із 16 іншими бюстами різних типів у жіночій могилі на східному кладовищі Амфіполя.

Відео дня

Експонат вражає тим, що погруддя, попри плин часу, зберегло свій колір, повідомляє greekreporter. Фігура жінки одягнена в туніку і жупан, що покриває потилицю і плечі. Деталі тканин, подвійне намисто на шиї, квітка, яку вона тримає в правій руці, волосся, губи – передані червоним кольором.

Читайте також: У водах Багамських островів знайшли уламки затонулого корабля зі скарбами (фото)

"Динамічні штрихи чорного кольору в оформленні очей з великим успіхом передають вираз стриманої печалі. Біле покриття підкреслює ідеал краси шкіри на той час", – пише видання.

За словами археологів, подібні бюсти знаходяться в будинках, святилищах і гробницях. Вони є даниною божествам, пов'язаних з родючістю, розмноженням і відновленням природи.

Амфіполь був важливим давньогрецьким полісом (містом), а пізніше римським містом, великі залишки якого можна побачити досі. Розкопки в місті та його околицях виявили важливі будівлі, стародавні стіни та гробниці. Місто спочатку було колонією стародавніх афінян і було місцем битви між спартанцями та афінянами в 422 році до нашої ери.

Пізніше це було місце, де Олександр Македонський готувався до походів.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!