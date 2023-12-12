Готові до зимових прогулянок: 5 порід котів, які люблять сніг

Не всі коти бояться зимового холоду, і деякі породи навіть насолоджуються мінусовими температурами та снігом. Якщо ви хочете собі такого пухнастика, читайте далі.

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Зокрема, представники таких порід, як турецька ангора і турецький ван, котики, які походять з Туреччини, радісно гуляють в холодний період року, пише news.blog. З їхньою довгою та густою шерстю, ці коти не тільки не бояться снігу, але й обожнюють воду та плавання. Їхня шерсть служить надійним ізольованим покривом, що дозволяє їм залишатися теплими в прохолодних умовах.

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Кімерійські коти також виявляються чудовими компаньйонами під час зимових прогулянок. З їхнім подвійним щільним "пальті" вони зберігають тепло і легко переносять холод. Тепла, щільна шерсть персидських котів робить їх ідеальними для зимових прогулянок, а їхнє довге волосся ефективно утримує тепло, надаючи їм комфорт в холодний період року.

Мейн-кун, найбільші коти у світі, завдяки своїй довгій та щільній шерсті, легко переносять низькі температури. Їхні великі лапи дозволяють легко рухатися по снігу, а щільна шерсть захищає від холоду.

Норвезькі лісові коти, походження яких пов'язане з Норвегією, володіють теплим хутром, особливо навколо шиї. Верхня частина їхньої шерсті є водонепроникною, а підшерсток регулює температуру тіла, зберігаючи його в теплі. Отже, ці породи котів не лише терплять зимовий холод, але і насолоджуються ним під час своїх пригод на свіжому повітрі.

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